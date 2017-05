'Ik kan eindelijk gemakkelijk het strand van Domburg op met deze rolstoel'

Strandrolstoel

Strandplezier

Zo mist Tina veel strandplezier. Sinds woensdag is ze in Domburg en deze zaterdagochtend is haar tweede strandbezoek. De scoutcrawler is echt een uitkomst, vindt ze. ,,Ik heb zoiets nog nooit gezien, ook niet in Duitsland, maar het is heel fijn. Mijn eigen rolstoel zakt altijd snel weg in het mulle zand, vooral de kleine voorwielen. En dan moeten we daarna alles weer schoonmaken.''