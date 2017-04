Hrieps: gewoon goed 'as oaltied'

VIDEO Strandloop voor Hoop brengt 1150 euro op

29 april ZOUTELANDE - Voor de een was het een opwarmertje, voor de ander ‘gewoon’ een leuke wandeling. Maar alle 250 deelnemers aan de Strandloop voor hoop in Zoutelande wandelden of renden zaterdag met iemand in gedachten die aan kanker is overleden. Ze liepen niet minder dan 1150 euro bij elkaar.