Honden uit 'bloedhete' voertuigen gehaald in Zeeland

Aan de Leeuwentrap in Vlissingen zat een hond enkele uren in een geparkeerde camper. Volgens een wijkagent was het voertuig 'bloedheet': "Samen met collega's van de marechaussee een ruit ingeslagen en de hond uit de auto gehaald." De dierenambulance ontfermde zich over het beestje dat het inmiddels goed maakt. De politie heeft de eigenaar van de camper (en hond) nog niet gesproken.



Ook in Zeeuws-Vlaanderen werd een hond uit een auto gehaald, meldt het politieteam daar op Snapchat. De hond zat in een geparkeerde auto bij het zwembad in Aardenburg. Het raam stond op een kier, maar de hond had het overduidelijk warm, aldus een agent. Het portier was open, waardoor de hond makkelijk bevrijd kon worden. De eigenaar wist niet dat het zo warm in de auto was. Hij kwam er vanaf met een waarschuwing.