Hond van gehandicapte Vlissingse ten onrechte geweigerd in ziekenhuis

VLISSINGEN - Hij is mijn alles, zegt Ester Weststrate (50). Met 'hij' doelt ze op haar hond Bobby. De Aussiedoodle is niet zomaar een hond. Hij is echt de hulp en toeverlaat van de Vlissingse.

Ze heeft een auto-immuunziekte, is aan een rolstoel gekluisterd, en Bobby helpt haar met bijna alles. Haar hond komt ook in actie als ze spierspasmen (kramp) heeft en weet wat hij moet doen als ze een epileptische aanval krijgt. ,,Hij helpt niet alleen bij aan en uitkleden maar waakt ook over mij. Wij zijn echt een team.”

Daarom vond ze het ook heel vervelend dat Bobby niet mee mocht toen ze eind april werd opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam voor een operatie. Ze snapt dat een ziekenhuis huisdieren verbiedt. Maar ze vindt dat er een uitzondering gemaakt moet worden voor officiële assistentiehonden zoals Bobby.

Beleid verschilt

Volgens haar verschilt het toelatingsbeleid voor dit soort honden van ziekenhuis tot ziekenhuis en van arts tot arts. Zo weet ze dat het Amphia-ziekenhuis in Breda wel zulke dieren toelaat. ,,Een collega van de Stichting Assistentiehonden Nederland merkte dat onlangs toen zij daar werd geopereerd.”

Zelf ondervindt ze ook dat hij welkom is op de ene afdeling van het ADRZ in Goes en Vlissingen en op de andere niet. ,,Het lijkt dus dat er sprake is van willekeur, dat is toch wel erg vreemd.”

Bijzondere band

Tijdens de controles mocht Bobby wel het Erasmus MC in. Daar hoorde ze echter ook dat hij thuis moest blijven als ze werd opgenomen. ,,Terwijl hij geen haren verliest en ook nog eens hypoallergeen is, hij roept geen allergische reacties op.”

Ze vertelt dat ze hem vreselijk miste tijdens de dagen in het Rotterdamse ziekenhuis. ,,Na mijn operatie en verblijf op de IC kreeg ik een kamer waar ik een hele dag lag in alleen maar mijn operatiehemd. De verpleegkundigen hadden gewoon geen tijd om mij te helpen. Als Bobby er was geweest, had hij dat wel kunnen doen.”

24 uur per dag bij elkaar

Ze geeft ook aan dat de band die zij met hem heeft, heel bijzonder is. ,,Hij is 24 uur per dag bij mij. Sinds hij bij mij is, vijf jaar geleden, waren we nog nooit zo lang van elkaar gescheiden.”

Ze plaatste haar ervaringen met het Erasmus recent op Facebook en kreeg heel veel reacties. Bijna allemaal van mensen die vinden dat het ziekenhuis in dit geval een uitzondering had moeten maken.