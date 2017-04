Hof Mondriaan Middelburg is na verbouwing 'veel comfortabeler'

MIDDELBURG - Leuntje Bosgraaf is heel tevreden met het appartement dat ze heeft in Hof Mondriaan. De negentigjarige zegt dat het veel beter is dan de kamer die ze had toen ze enkele jaren geleden in het zorgcomplex aan de Vrijlandstraat in Middelburg kwam.

Toen had ze één kamer. Nu is het voormalige Rustenburg totaal verbouwd en heeft ze en een woonkamer met keukentje en een aparte slaapkamer met een ruime douche. ,,Veel comfortabeler, veel meer luxe”, zegt de geboren Koudekerkse.

Ze woonde ook kort in een modelappartement in het complex om uit te testen of het aan alle verwachtingen voldeed. Mede op haar advies is het keukengedeelte iets anders geplaatst zodat het voor haar makkelijker is eraan te werken, vertelt ze.

Zelfstandig

Het vernieuwde Hof Mondriaan wordt donderdag officieel heropend door staatssecretaris Martin van Rijn. Het is in 1977 gebouwd en was volgens de managers Annet Tramper en Onno Schot echt toe aan een grondige opknapbeurt. Voor de verbouwing woonden er 76 ouderen. Nu is er ruimte voor 21 mensen op de verpleegafdeling en 24 in de tweekamerappartementen. Die bewoners wonen nog zelfstandig maar kunnen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook zijn er acht hotelkamers voor mensen die op de een of andere manier even zorg nodig hebben.

Biljart

De grote zaal beneden is dubbel zo groot geworden en is niet alleen het ontmoetingspunt voor de bewoners van Hof Mondriaan maar voor alle mensen uit de wijk. Daar kan letterlijk op het biljart worden gedanst, grapt Schot. Want als er niet libre, bandstoten of driebanden wordt gespeeld, verdwijnt het biljart in de bodem en kunnen er andere activiteiten plaatsvinden. Volgens Schot weten veel verenigingen en organisaties de weg te vinden naar Hof Mondriaan en nadert het moment dat hij nee moet zeggen tegen verenigingen die de grote zaal willen gebruiken. Maar hij is wel blij dat de zaal zo intensief wordt gebruikt. ,,Het zorgt ervoor dat onze bewoners en de mensen uit de wijk elkaar ontmoeten.”