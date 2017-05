Hoepels vrolijken Vlissings straatje op

l'Escaut ziet Vlissingse Rooie Buurt als visitekaartje

8:00 VLISSINGEN - Van de 181 op te knappen woningen in de Vlissingse Rooie Buurt waren er eind vorige week al 164 klaar. De laatste zeventien huizen zijn voor de bouwvak ook tiptop in orde. Tegen het eind van het jaar volgen dan nog 28 woningen, die de etagewoningen in drie blokken aan de Verkuijl Quakkelaarstraat vervangen.