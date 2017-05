Het race-seizoen op de N57 komt er weer aan

Filmpjes van een scheurende motorrijder die met 290 kilometer per uur over de weg knalt en twee automobilisten die in hun wagens ook met snelheden van over de 200 kilometer over het asfalt jakkerden, zijn bekend bij de politie. Maar de aanpak van de snelheidsduivels is lastig erkent de politie. Die is voor een groot deel afhankelijk van meldingen van omwonenden.