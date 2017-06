Herinneringen aan mijn moeder zijn weg

Het keldertje onder de woning van de familie aan de Grootmede liep zaterdagochtend onder water door een lekkage. Die is waarschijnlijk veroorzaakt door een foutieve aansluiting van een waterleiding in het naastgelegen huis. Vijf drive-in-woningen kregen daardoor te kampen met wateroverlast. In de garages, bergingen, halletjes en de kelders.

Gelaten bekijken de bewoners de verrichtingen van brandweer die het water uit de woningen pompt. Margaret glimlacht wat bitter; ,,En ik ben vandaag nog jarig ook. Tja, dat had ik me wel anders voorgesteld.'' Haar buurman Willem Jan van Vliet is volop bezig met de verbouwing van zijn huis. ,,Ik woon hier nog niet. Toen ik vanochtend naar het huis ging om te klussen, zag ik het water. Ik heb al mijn materialen in de garage liggen. Een complete houten vloer, gipsplaten, rachels. Ik heb geen idee wat daar nog van te gebruiken is.''

Volledig scherm De ondergelopen garage van één van de bewoners ligt vol bouwmaterialen. © Annemarie Zevenbergen

Hoofdwacht Cor de Bruine van waterleidingbedrijf Evides: ,,We zijn hier aan het werk. Ik vermoed dat een waterleiding in één woning niet goed is aangesloten. Daardoor is de lekkage ontstaan en het water heeft vervolgens zijn weg gezocht naar de andere vier huizen. Wanneer de lekkage is beginnen weten we niet. De bewoners waren niet thuis. We hebben een raampje moeten forceren om binnen te komen.'' Hij schat dat er zo'n 5 kuub water is weggepompt dor de brandweer.