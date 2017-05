Hennepkwekerij aangetroffen in loodsen en woning

Agenten deden rond 09.00 uur een inval bij de loodsen aan de Ampèreweg in Middelburg. Daar stonden twee kweektenten met hennepplanten. De loodsen lagen ook vol met spullen die bij hennepteelt gebruikt worden. Alles bij elkaar was het een vrachtwagen vol aan spullen die in beslag zijn genomen. De 42-jarige huurder van de loodsen is aangehouden. Ook zijn auto is in beslag genomen.