Haken en breien maakten van Joep (17) een echte ondernemer: 'en nu krijg ik mijn eigen boek'

ARNEMUIDEN - Een eigen bedrijf hebben als je nog maar 17 jaar oud bent. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar wel voor Joep van Damme uit Arnemuiden. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, verschijnt in september ook nog eens zijn eerste boek.

Als Joep tegen leeftijdsgenoten zegt dat hij in zijn vrije tijd haakt en breit, moeten ze vaak om hem lachen. Dat vinden ze echt iets voor meisjes. ,,Tot ik ze vertel hoeveel media-aandacht ik ermee krijg en er geld mee verdien", zegt hij grijnzend. ,,Soms reageer ik er trouwens helemaal niet op, hoor. Het boeit me niet zo. Ik doe het uiteindelijk omdat ik het zelf leuk vind."

Dat hij van zijn hobby zijn bijbaan heeft gemaakt, is eigenlijk toevallig zo gelopen. Joep leerde van zijn oma haken toen hij zes was en maakte eerst vooral lappen, voor de lol. Na een tijdje vroeg zijn opa of hij een muts voor hem kon maken. Joep waagde een poging, maar dat bleek nog lastiger dan gedacht. ,,Dus het eerste exemplaar leek meer op een fruitschaal dan op een muts", vertelt hij lachend.

JOEP - Cool Wool Designs

Maar oefening baart kunst, en mutsen maken ging hem steeds beter af. Joep was er trots op en wilde zijn werken graag delen met de buitenwereld. Daarom begon hij op zijn dertiende de facebookpagina 'JOEP - Cool Wool Designs'. Algauw kwamen de eerste bestellingen binnen, die hij maakte in ruil voor de wol. Zo wisten ook de media hem te vinden en uiteindelijk was hij zelfs te zien in het NOS Jeugdjournaal. ,,Toen ging het opeens heel hard."

Dat jaar is Joep bewust blijven zitten in twee havo om alle bestelde mutsen te kunnen maken. Met de nodige hulp van zijn oma en tante en de steun van zijn vader, Joost. ,,Hij is ondernemer, investeerder en adviseur en heeft me vanaf het begin gesteund. Toen de aanvragen binnenstroomden zei hij: 'als dit is wat je wilt, moet je er vol voor gaan'. En hij kijkt nog altijd over mijn schouder mee."

Ondernemer

Joep verkoopt gemiddeld zo'n zeshonderd zelfgemaakte mutsen, sjaals, hoezen en pannenlappen per jaar. En al doet hij het haken en breien nu puur als ondernemer en niet meer als hobbyist, hij haalt er nog steeds voldoening uit. ,,Het is zó gaaf als mensen de spullen die jij maakt echt gebruiken", vertelt hij. ,,Dat vond ik al toen mijn moeder mijn eerste pannenlappen gebruikte in de keuken. En nu lopen honderden mensen met mijn mutsen en sjaals over straat!"

Inmiddels heeft Joep de productie even op een lager pitje gezet. ,,Ik wil niet nog een jaar verliezen op school. Ik zit nu in vijf havo en wil de middelbare school zo snel mogelijk afronden. Al die algemene vakken vind ik maar niks. Ik wil naar de modeopleiding Amfi in Amsterdam", vertelt hij. ,,En omdat het een lotingstudie is, heb ik goede punten nodig. Dat heeft prioriteit."

Boek