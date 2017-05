Gestolen Veers wandtapijt bij politie bezorgd met excuusbriefje

Het 146 meter lange wandtapijt doorstond een wereldreis van twee jaar door 34 landen en een terroristische aanslag tot een onbekende man één van de zes Veerse panelen van het wereldtapijt ontvreemdde tijdens de 'Homecoming Exhibition' in de St. Giles Cathedral in Edinburgh.

De diefstal werd overigens niet alleen op beveiligingscamera vastgelegd, er was ook een getuige. De Schotse politie verspreidde zelfs een signalement van de verdachte. In de Cathedral viert het tapijt, bestaande uit 305 panelen, de veilige thuiskomst in Schotland.

Het wandtapijt verbeeldt de verspreiding van de Schotten over de aardbol. De expositie in Edinburgh is onderdeel van de 'Arriving home tour', die maart dit jaar in Londen begon. Die terugkeer van alle 305 panelen in Westminster Hall kreeg een rouwrandje door de aanslagen in Londen 22 maart.