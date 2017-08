Geen subsidie voor crematie van foetussen

Een organisatie uit Maastricht wil bij abortusklinieken en ziekenhuizen foetussen ophalen en ze met tien tegelijk cremeren. Om ze op die manier een waardig afscheid te geven, zo staat in het verzoek om subsidie. Volgens de indieners komen foetussen nu terecht in de verbrandingsovens van de afvalverwerkers. Ze vinden dat niet humaan.

Ze vroegen aan de gemeente Middelburg een subsidie van 8000 euro. Een deel daarvan, 2500 euro, om een monument op te richten. En de rest om tien crematies per jaar uit te voeren want Middelburgers zouden per jaar zo’n tachtig abortussen laten uitvoeren. Daarbij baseren de indieners van het subsidieverzoek zich op cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg die schreef dat er jaarlijks in Nederland meer dan 30.000 abortussen worden uitgevoerd.

Medewerking

Het Middelburgse college geeft geen geld aan de organisatie omdat een dergelijk project niet past binnen het beleid van de gemeente, zo staat in een brief die verstuurd is naar de indieners in Maastricht. Het wijst er ook op dat er in Middelburg een crematorium is. Als inwoners de behoefte hebben om een foetus daar te laten verbranden, dan wordt daaraan ‘op passende wijze’ medewerking verleend.