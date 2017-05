Geboeide Vlissinger geeft agent kopstoot in politieauto

'Speelgoedbank beter op z'n plek in Vlissingen'

7:30 VLISSINGEN - ,,We gaan hier beter draaien dan in de Lange Geere in Middelburg.” Ina van den Bovenkamp, vrijwilliger bij de Speelgoedbank, is er zeker van: aan de Lange Zelke in Vlissingen is de speelgoedwinkel voor mensen met een kleine beurs beter op zijn plek dan in Middelburg.