Gebiedsverbod voor drie Middelburgse asielzoekers

Boze res­tau­rant­hou­der Domburg: Van andermans spullen blijf je af!

15:14 DOMBURG - Ja, ze weet ook wel dat er geen zwaar misdrijf is gepleegd. Een flesje olie en een flesje azijn, dat is het dan, beide op Tweede Pinksterdag weggenomen door bezoekers van haar restaurant in Domburg. Maar voor eigenaresse Petra Bonte was er voldoende reden om een foto op Facebook te plaatsen.