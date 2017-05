Forse kritiek op 'falend financieel beleid' Vlissingen

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is niet mals in zijn kritiek op het Vlissingse gemeentebestuur. Vlissingen kreeg weliswaar te maken met tegenvallers buiten haar schuld, maar 'geplande bezuinigingen lopen achter op schema en de gemeente heeft nagelaten de OZB-tarieven te verhogen', schrijft de Rfv aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Vlissingen moet volgend jaar de onroerend-zaakbelasting verhogen tot 150 procent van het landelijk gemiddelde.

Ook moet de gemeente 'desnoods met verlies' bouwgrond verkopen. De grondexploitatie in het Scheldekwartier kan, als het aan Rfv ligt, het best worden afgestoten. Mocht de gemeente dat niet kunnen of willen dan moet een aparte rechtspersoon voor exploitatie van het gebied worden opgericht, vindt de Raad. Het Vlissingse gemeentebestuur krijgt de opdracht mee de reserves in het sociaal domein nog eens tegen het licht te houden. Ook moet het een plan bedenken om het verlies van precariorechten op te vangen, want de net ingevoerde belasting op kabels en leidingen, die Vlissingen vorig jaar ruim negen ton opleverde, wordt binnen enkele jaren afgeschaft.