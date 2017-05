Fietsendieven op heterdaad betrapt in Vlissingen

Op heterdaad betrapte inbreker bedreigt agenten met mes

6 mei MIDDELBURG – Een 26-jarige man uit Vlissingen is zaterdagochtend door de politie op heterdaad betrapt toen hij in een in een woning aan de Penninghoeksingel in Middelburg had ingebroken. De verdachte bedreigde de agenten vervolgens met een mes