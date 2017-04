Festival Hrieps denderend begonnen

Voor half drie kreeg WC Experience honderden mensen aan het swingen. En voor het optreden een half uur onderweg was, vlogen de eerste bekers bier door de lucht. De Brabantse 'rock and lollband' is intussen vaste gast en heeft een minstens even vaste schare fans. De zanger juinde het publiek op lekker mee te doen, maar waarschuwde het publiek ook dat ze 'nog tot één uur 's nachts' door moesten feesten.

'I saw her standing there'

Mede door de drukte bij de WC Experience was het in feesttent Café Die Lange nog rustig aan het begin van de middag. Anne en de Zeeuwse Kofferband maakten er ook voor enkele tientallen mensen het beste van. Toen de schuchtere Zeeuwse op de melodie van I saw her standing there bezong hoe haar huidige man haar destijds trachtte te versieren, was de hele tent bij de les: 'He vroeg toen aan mien, kan'k je mossel noe eens zien'.

Betty Doghouse

In de rockabillytent kampte Betty's Doghouse met hetzelfde euvel als de Zeeuwse Kofferband; echt druk was het aan het begin van de middag nog niet. Maar met een staande bas in het instrumentarium wordt het ook voor enkele tientallen mensen binnen de kortste keren een feestje. De Weidetulpjes mochten zich in het half uurtje dat hen in de rocktent werd toebedeeld al gelukkig prijzen met honderden toeschouwers, luisteraars en voor het podium enkele losgaande pogodansers. Hun versie van de Heideroosjes' 'Tering Tyfus Takkenwijf' bracht het publiek al helemaal in de stemming voor The Unforgiven (een coverband van Metallica).