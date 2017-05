Evides bouwt nieuw pompstation voor drinkwater in duinen Oranjezon bij Vrouwenpolder

De put heeft nu het diepste punt bereikt: zes meter. Ondergronds komen de pompen die het water - dat uit West-Brabant wordt aangevoerd via het pompstation in Nieuwdorp - opjagen naar de huishoudens. Ook onder de grond komt het waterreservoir met een inhoud van 2000 kubieke meter, ofwel twee miljoen liter water. Dagelijks zal tachtig procent van de inhoud worden gebruikt en dus is er sprake van een grote verversing van drinkwater in het reservoir.

Impact

In Oranjezon staat al een pompstation, maar dat is technisch aan het einde van zijn levensduur. Dat wordt begin 2018 uitgeschakeld en daarna neemt het nieuwe het werk over. Wat er met het oude gebouw gaat gebeuren, is nog niet bekend, zegt Lydia Slob van Evides. ,,Wij hebben het niet meer nodig. Er zijn gesprekken gaande met het Zeeuws Landschap of die er iets mee wil.''