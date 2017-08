'Erge spijt van mishandeling op skatebaan Middelburg '

MIDDELBURG – Een Middelburger heeft vreselijke spijt dat hij mei dit jaar op de skatebaan in de Veerse Poort een jongen mishandelde . De 41-jarige J.W. verscheen donderdag voor de Middelburgse rechters tijdens een tussentijdse zitting. Daar vertelde hij tegen de rechters dat hij destijds in een opwelling handelde en dat het nooit zijn bedoeling was om het slachtoffer, een zestienjarige jongen, pijn te doen. ,,Ik handelde uit paniek.” En hij verzekerde dat hij geen wraak zal nemen op al die mensen die belastende verklaringen over hem hebben afgelegd bij de politie.

De vijfjarige zoon van de man was die 19e mei aan het spelen op de skatebaan. De zestienjarige jongen botste tegen hem op waarna W. op hem afrende en zwaar mishandelde. Daarbij liep de zestienjarige een hersenschudding op en breuken in zijn kaak en oogkas. De vader werd daarop aangehouden door de politie en opgesloten in Torentijd.

Emotioneel

Raadsman Martijn van der Want vroeg de rechters om het voorarrest van de Middelburger te schorsen. Hij stelde dat de man al 3,5 maanden vast zit. Volgens hem hakt het verblijf in Torentijd er fors in bij zijn cliënt. ,,Hij is er erg emotioneel van en slaapt slecht.” Hij vertelde ook dat de man terug kan keren bij zijn werkgever en dat zijn zoontje hem heel erg mist. Daarnaast stipte hij aan dat de man mogelijk dakloos wordt als hij nog veel langer in detentie zit. ,,Nu kan hij de huur nog betalen.”

Het Openbaar Ministerie vindt dat de man schuldig is aan een poging tot doodslag. Van der Want betwijfelt of de man daarvoor veroordeeld zal worden door de rechtbank. Hij wees erop dat zijn cliënt in een opwelling handelde en dat er daarom alleen al er geen sprake kan zijn van een poging tot doodslag. Daarbij verwees hij ook naar uitspraken in andere rechtszaken.

Geen contact

Officier van justitie Marieke Fimerius verzette zich niet tegen de opheffing van het voorarrest. Wel benadrukte ze dat de man geen contact mag opnemen met het slachtoffer of de getuigen.