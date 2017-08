Emily nieuwe single Middelburgse band PEER

MIDDELBURG - Emily is de nieuwe single van de Middelburgse band PEER. Het nummer is - met de bijbehorende videoclip - vandaag uitgebracht.

De officiële release op online streamingdiensten is morgen, maar nu al is Emily te zien en horen via The Daily Indie.

Liverpool

PEER nam de videoclip deze zomer op in Liverpool, de stad waar ze in mei twee keer optraden tijdens het festival International Pop Overthrow. Later dit jaar treedt PEER op tijdens de Popronde Nederland.

Mad for it!