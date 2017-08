Echtpaar trapt in 'phishing mail', criminelen hangen zakje aan voordeur

VLISSINGEN - Een echtpaar uit de gemeente Veere is dinsdag slachtoffer geworden van 'phishing mail'. Criminelen hadden het gemunt op hun bankpassen. De politie waarschuwt mensen niet op zogenoemde mail in te gaan.

Een phishing mail is een e-mail waarbij het lijkt alsof die van een erkende bank afkomstig is. In de e-mail werd het echtpaar gevraagd of ze nieuwe bankpassen met nieuwe functies wilde hebben. Het echtpaar trapte erin en drukte op de link in de valse e-mail en werd verwezen naar een valse website.

De valse website was beveiligd (https) en voorzien van een groen slotje en had alle kenmerken van een echt lijkende website, meldt de politie. Het echtpaar vulde hun gegevens en pincode in op de site.

Bankpas in zakje

De daders vroegen met de gegevens van het echtpaar een nieuwe bankpas aan bij de bank. Deze bankpassen zouden bezorgd worden op het adres van de slachtoffers. Het echtpaar ontdekte dat een onbekende man een plastic tas (zie de foto) onder hun brievenbus plakte. Bij de tas zat een briefje dat de postbode post, wegens een verbouwing, in het desbetreffende zakje moest deponeren.



Ze zijn vervolgens weggereden in een auto. De daders wilden de nieuwe bankpassen zo stelen. Niet veel later werden de desbetreffende bankpassen daadwerkelijk door de postbode bezorgd. Het echtpaar heeft vervolgens de politie gebeld. Helaas konden de mogelijke daders niet meer worden opgespoord. De bank heeft de aangevraagde bankpassen geblokkeerd.