Duidelijkheid over Nollebos blijft uit tijdens adviesraad Vlissingen

Souburgers praten mee over plannen voor scholen en gebouw voor beweging

15:04 OOST-SOUBURG - Souburgers en andere belanghebbenden mogen meepraten over de twee nieuwe scholen en het wijkgebouw in de Braamstraat. De artikel 12-inspecteur is akkoord met de bouw van twee nieuwe scholen in Oost-Souburg en de transformatie van het pand in de Braamstraat tot een gebouw voor bewegingsonderwijs.