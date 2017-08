Dronken motorrijder raakt gewond bij eenzijdig ongeval in Oost-Souburg

OOST-SOUBURG - Een 26-jarige motorrijder is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt na een eenzijdig ongeval op de Amstelstraat in Oost-Souburg. De man bleek dronken te zijn.

Agenten zagen rond 01.45 uur dat iemand tegen een paaltje op de Lekstraat in Oost-Souburg was gereden. Op dat moment reed de 26-jarige verdachte voorbij op zijn motor. Hij droeg geen helm en leek maar weinig controle over het voertuig te hebben.

Melding ongeval

Een paar minuten later kwam er een melding binnen van een ongeval op de Amstelstraat. Toen agenten poolshoogte gingen nemen, was er geen voertuig of bestuurder meer te bekennen. Een omstander waarschuwden de agenten dat een gewonde man in een naastgelegen woning bevond.

De politie heeft een sterk vermoeden dat de gewonde man de dronken bestuurder van de motor is, en dat hij vanwege zijn gemoedstoestand even daarvoor een eenzijdig ongeval heeft veroorzaakt. De man weigerde een blaastest af te leggen. Daarop is zijn rijbewijs ingevorderd.

Verder onderzoek