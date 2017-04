Dronken man rijdt tegen lantaarnpaal in Koudekerke

Ode aan Vlissingse middenstand

12 april VLISSINGEN - Leo Speckens is trots op zijn voorouders: de Vlissingse winkeliersgeslachten Speckens, Klijberg en Ouwerkerk. Hij maakte een expositie over hen in de woonkamer van zijn betovergrootvaders, nu de leeszaal van Bibliotheek Vlissingen.