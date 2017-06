Drie Middelburgse honden moeten muilkorf om

Bloemenbuurt na nieuw­jaars­rel­len weer in de greep van hangjongeren

8 juni VLISSINGEN - ,,Na de nieuwjaarsrellen is er een tijd gesurveilleerd door de politie en is het even rustig geweest, maar nu zijn we weer helemaal terug bij af." Dat zeggen verschillende bewoners van de Bloemenlaan in Vlissingen.