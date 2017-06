Drie aanhoudingen voor ernstig zedendelict in Middelburg

'Nachtvoetbal' in Vlissingse sporthal voor iedereen ideaal

17:34 VLISSINGEN - Coen van Dalen en andere kritische Vlissingse raadsleden: Kom maar kijken, zegt jongerenwerker Abdul Bousantouh van Reach Out And Touch (ROAT). Tot en met 24 juni in de eerste uren van vrijdag, zaterdag en zondag is iedereen welkom in sporthal Baskensburg. Om een potje te voetballen of gewoon te kletsen op een bank langs de kant.