,,Ik ben geboren in Domburg, ik ben er opgegroeid en heb het hier enorm naar mijn zin. Domburg is aantrekkelijk vanwege de gunstige ligging aan het Zeeuwse Noordzeestrand. Het strand is mooi en op loopafstand van het dorp. Domburg is gewoon the place to be, een klein centrum met heel veel leuke zaakjes. Het is er altijd gezellig druk.''

Statuefestival

,,Een leuk evenement is het Domburg Statues Festival. Het is absoluut anders dan de standaard attracties. Hier gaan creativiteit, theater en kunst hand in hand. De organisatie is in handen van Domburg actief, dat veel organiseert voor kinderen. Er komen professionele 'levende' standbeelden. En er doen ook kinderen mee. Vorig jaar heb ik meegedaan met tien kinderen uit Domburg en omgeving. Ik heb met hen gepraat over hoe ze zich konden omtoveren tot 'beeld' en hoe ze dus doodstil moesten blijven staan. Maar veel uitleg hebben ze niet nodig. De kinderen maken de kostuums helemaal zelf en verzinnen wie of wat ze willen uitbeelden. Ze leven zich zo in hun rol in dat ze geen uitleg nodig hebben over hoe ze moeten bewegen. Ik was enorm verrast toen ik zag hoe ze het deden en hoe lang ze het volhielden om zo stil te blijven staan. Dit jaar begeleid ik de kinderen weer en geloof me, ze zitten boordevol ideeën en zijn heel origineel.''

Seizoenen

,,De drukte in Domburg hangt af van welk seizoen het is. Er is een enorm verschil tussen bijvoorbeeld januari en augustus. Voor mij houdt dit in dat ik in de winter het wat rustig aan kan doen. Ik geniet dan van mijn vrije dagen en heb tijd om allerlei klussen af te werken en de zaak wat op te knappen.''

POP

,,Ik run een fair trade shop, biocafé en galerie in Domburg, POP. Het woord POP staat ook voor verantwoord ondernemen, maar ook voor leuk, vrolijk, jong en speels, voor popart, popmuziek, populair en poppy. De creatieve kleuren en geuren zorgen voor een eigenzinnige sfeer. De naam POP is een maandteken op de Mayakalender. Het staat voor 'nieuwe schepping', dat was wel van toepassing op onze onderneming. Vorig hebben we de galerie en het atelier vanwege de drukte verplaatst.''

Favoriete plekjes

,,Ik houd enorm van het strand. Zodra het mooi weer is, wil ik het liefste alles laten liggen en naar het strand gaan. Het strand is me het meest dierbaar. Als ik niet in de buurt van de zee ben in de zomer, voel ik me bijna claustrofobisch. Ik wil dat gevoel van die open ruimte, de zee, ervaren. De gedachte dat het strand ergens dichtbij is, is voor mij voldoende. Ik kom ook graag in Middelburg, dan ga ik naar cinema Middelburg of de Kloveniersdoelen. Er zijn zoveel mooie gebouwen daar en een mooi plein voor concerten en een evenement als het bierfestival.''

Uitgaan

,,Als ik tijd heb ga ik graag ergens eten in Domburg of Middelburg. Hier in de hoofdstraat of bij het strand. In Middelburg meestal naar de Herberg, waar je lekker kunt eten voor een goede prijs. Het is ook fijn om te fietsen door het bos, van Domburg naar Oostkapelle en dan lekker op het terras te zitten bij de Boshoek. Ik heb niet veel vaste plekken. Ik heb het eigenlijk altijd naar mijn zin in een cafeetje of op een terras. Het is een aanrader om langs de kust te fietsen. Ik skate graag over de binnenwegen. De omgeving is hier mooi en rustig, de natuur prachtig. Echt volop genieten dus.''