'Dit is een uit de hand gelopen hobby'

Voorzichtig pakt André Bil een boekje uit 1871 met spotprenten; ' Fleurs, fruits & legumes du jour' van Alfred le Petit. Zo groeien in het werkje gepersifleerde generaals uit potten en planten. ,,Kijk dit is voor mij nou een pareltje. Schitterend. En dan te bedenken dat dit bijna bij het oud paper was beland. Een voorloper van Charlie Hebdo eigenlijk,'' peinst André.

Beurs

Hij organiseert samen met echtgenote Anneke al zo'n vijftien jaar boeken- en brocante beurzen. Dit weekeinde is het Hof voor de dertigste keer het toneel van de beurs die het stel twee keer per jaar houdt. Liefhebbers snuffelen naar hartelust tussen de boeken, antieken en curiosa. Van oude kinderboeken als ' Hansje in 't Bessenland ', Suske en Wiske strips en werken over Zeeland, geschiedenis en wetenschap tot romans en detectives. Een stel vertrekt zaterdagochtend intevreden met de enorm dikke pil ' Culinaria España '.

Servies

,,Ik ben hier beginnen met een serviesbeurs. Die houd ik nog eens per jaar. Daar kwamen de boeken bij en later de brocante.'' vult Anneke aan. Het stel is inmiddels een eind in de zestig maar blijft de beurzen leuk vinden. ,, Ik moet altijd even een drempel over voor we een beurs houden, maar als het eenmaal zo ver is vind ik toch leuk.'' lacht André.