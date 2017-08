Diederik Samsom presenteert resultaten onderzoek Thermphos

Samsom is door het kabinet aangesteld om de sanering van het met fosforresten en licht radio-actief materiaal vervuilde terrein vlot te trekken. De PvdA'er onderzocht de sanering van het terrein, de kosten daarvan en geeft de betrokken partijen advies over de juiste aanpak.

Tot dusverre vond het Rijk dat Thermphos een zaak is van de provincie als toezichthouder, en Zeeland Seaports als grondeigenaar. "De essentie van dit dossier is dat er allemaal vragen door elkaar lopen en die blokkeren elkaar", zei Samsom vorige maand nog. "Niemand beweegt, zolang er geen vertrouwen is dat ook een ander beweegt. Dan is het soms goed een buitenstaander te vragen. Die kan met een andere blik het vastgelopen dossier vlot trekken."