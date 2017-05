Deur naar coffeeshop in Middelburg weer op een kiertje

CDA'er botst met fractie en wethouder over plan Trekdijk

9:44 MIDDELBURG - Wat telt zwaarder: economie, geld of leefbaarheid? Geen raadslid worstelt zo met het plan voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland als Jan Zwemer. De CDA'er woont in het dorp en koos uiteindelijk voor de leefbaarheid. Hij had er een botsing met zijn fractie én CDA-wethouder Aalberts voor over.