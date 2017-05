Dauwendaele introduceert wandelend voetballen in Zeeland

In grote lijnen is Walking Football gelijk aan gewoon voetbal, maar het gaat er wat rustiger aan toe. Spelers mogen niet rennen, niet duwen en er zijn geen keepers, want er wordt met kleine doeltjes gespeeld. Een sliding maken mag niet en de bal moet laag worden gehouden (tot heuphoogte).

Contact en bewegen

Zestigplussers, mannen en vrouwen, waarvoor het gewone voetbal te zwaar is geworden, kunnen zo toch hun favoriete sport beoefenen. Op deze manier komen ouderen ook met elkaar in contact en worden ze aangezet tot bewegen. Walking Football is geïntroduceerd door het Nationaal Ouderen Fonds in samenwerking met de onder andere de KNVB.