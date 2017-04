Damen Schelde boekt kleine winst over 2016

Onlangs werd bekend dat Damen Shipyards, het moederbedrijf van DSNS, vorig jaar een winst heeft geboekt van 29,4 miljoen euro. ,,Damen Schelde is boven de nul geëindigd. Dat stemt me niet ontevreden’’, reageert directeur Hein van Ameijden van DSNS. Precieze cijfers kan hij niet geven.

Sinds 2014 draait de werf wegens gebrek aan marineorders op exportopdrachten. Lang heeft de werf kunnen teren op een opdracht uit 2013 voor de bouw van twee fregatten voor Indonesië. ,,Dat is heel lang onze enige opdracht geweest'', zegt Van Ameijden. ,,Het langzaam leeglopen van de orderportefeuille is een jaar geleden tot staan gebracht. Toen kregen we opdrachten voor de bouw van een ijsbreker voor Australië en een visserij-inspectievaartuig voor Angola.''

DSNS is met Indonesië in gesprek over vervolgopdrachten. ,,Ondertussen hebben we opdracht gekregen voor het plaatsen van aanvullende apparatuur op de twee fregatten. Dat is gevolgd door een opdracht voor de marine van Mexico.''