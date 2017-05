Citytrail Vlissingen: Rennen door winkels en gebouwen

Arjo Francke baas in Grijpskerke

12:38 Een volle agenda afgelopen zaterdag voor de Ringrijders. In Terneuzen werd er een demonstratie gereden namens de Z.R.V. In Grijpskerke stond de jaarlijkse klassementswedstrijd op het programma en in Kapelle werd de jaarlijkse meiwedstrijd verreden. Ritthem reed samen met Souburg een dorpswedstrijd en bij het Zorg- en verpleegcentrum Nieuw-Sandenburgh reden de Ringrijders van de afdeling Gapinge een wedstrijd.