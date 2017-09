City Trail Middelburg: Rennen door winkels en een woning

VideoMIDDELBURG – De vloerbedekking bij de familie De Paauw in de Veerse Poort in Middelburg moet vervangen worden. Maar de familie wacht daar nog enkele dagen mee. Want aanstaande vrijdag lopen bijna tweeduizend mensen door hun woning. Allemaal deelnemers aan de derde City Trail Middelburg.

Mede-organisator Michel Joosse glundert als hij vertelt over de familie die bereid is al die hardlopers en wandelaars door hun huis te laten lopen. ,,Drie leden van die familie deden de voorgaande edities actief mee. Een van hen zei dat we door hun huis mochten als we nogmaals een City Trail zouden organiseren. Dat heb ik dus goed onthouden.”

Ed de Paauw zegt in een reactie dat hij wel houdt van een stunt. ,,Ik heb wel meer gekke dingen gedaan.” De lopers komen vrijdagavond via de tuin zijn woning binnen, lopen dan via de woonkamer en de keuken naar de voordeur om daarna hun route te vervolgen. ,,Ik heb vrienden en een dj uitgenodigd en samen gaan we de deelnemers aanmoedigen. Dat wordt leuk."

Wonderbaarlijk parkoers

Twee jaar geleden werd de eerste Middelburgse City Trail gehouden en volgden de hardlopers en wandelaars een wonderbaarlijk parkoers dat soms dwars door winkels, openbare gebouwen en instellingen ging. De eerste keer namen 750 mensen deel aan die tocht. Vorig jaar 1750. En nu hebben al iets meer dan 1900 mensen zich ingeschreven bij het evenement dat georganiseerd wordt door vrijwilligers. Joosse: ,,We komen alleen nog een paar stewards te kort. Hopelijk vinden we die nog.”

Volledig scherm City Trail 2015. © Foto Silco Saaman

De start van de 9,5 kilometer lange tocht is vrijdag om 18.30 uur aan de Nassaulaan. De deelnemers lopen al snel daarna over het plankier rondom de watersportwinkel van Jos Boone. Leonie Boone is net als Philip Modijefsky enthousiast dat ze kan helpen om iets bijzonders te maken van de City Trail. ,,We vinden het erg leuk dat wij zo bijdragen aan een Middelburgs evenement.”