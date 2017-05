CDA'er botst met fractie en wethouder over plan Trekdijk

,,Want veel banen levert het bedrijventerrein niet op, dus het economisch belang is klein. Dan het geld: de grond moet acht miljoen euro opleveren. Maar ik vind dat je geen eenzijdige hypotheek mag leggen op de toekomst van een dorp. Op meerdere plekken zie je de verpaupering en we raken ingesloten door industrie en wegen. Zo ervaren Nieuwlanders dat. Het zou mooi zijn als de gemeente meer investeert in leefbaarheid. Dauwendaele krijgt 2,3 miljoen. Maar Nieuwland? De inwoners zoeken erkenning. De Trekdijk heeft het tegenovergestelde effect.''

Gezien de stemverhouding in de raad (16 voor de Trekdijk - 13 tegen) was zijn proteststem niet cruciaal. ,,Nou, ik kan me toch voorstellen dat er een beweging op gang komt die zoekt naar een compromis. Waarom zouden we niet, zoals als de SP en D66 voorstellen, kiezen voor woningbouw aan de Trekdijk? Dan komen er in ieder geval mensen in plaats van vrachtwagens. Of voor het nemen van een deel van het verlies? Voor het college is het allemaal geen optie. Daarom kies ik voor dit krachtige signaal.''