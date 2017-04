Burgemeester: 'Jeugd niet langer welkom op Eilandje Arne'

Divers beeldhouwwerk op paasexpositie Arnestein

7:30 MIDDELBURG - Zo'n dertig beeldhouwers stellen tijdens de paasdagen enkele van hun mooiste werken tentoon in het gebouw van Kringloop Arnestein. Brons, (hard)steen, kunststof of keramiek; groot of klein; op de grond of - meestal - op een sokkel. Ruim honderdvijftig beelden staan tot en met tweede paasdag uitgestald in de grote hal van Kringloop Arnestein.