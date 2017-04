Brandgevaarlijke kwekerij met 400 wietplanten opgerold

Sloebrug Vlissingen gaat vier nachten dicht

11:45 VLISSINGEN - De Sloebrug in Vlissingen is vanaf vanavond vier nachten achtereen dicht voor alle verkeer. Vanaf 21.00 uur tot 06.00 uur morgenvroeg moet alle autoverkeer dat het Kanaal door Walcheren wil oversteken, over de Keersluisbrug of via Middelburg.