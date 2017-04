Brand op terras in Veere

UPDATE Vlissinger (14): 'Ik ben twee uur behandeld en heb veertien hechtingen'

21 april VLISSINGEN - Roden van As (14) uit Vlissingen werd vorige week uit het niets aangevallen toen hij met twee vrienden in Middelburg liep. Hij hield er een flinke hersenschudding en een open wond op zijn wenkbrauw aan over. De dader is spoorloos.