Brand op eiland Bende van Ellende

Het eilandje is al generaties lang het domein van de jeugd van Arnemuiden. Jan van Belzen (77) kan zich nog goed herinneren dat hij als jongen daar ook naartoe ging met zijn vrienden om even te ontsnappen aan het ouderlijk toezicht. ,,Maar wij zwommen erheen”, zegt hij dinsdagmiddag als hij wandelt over de Keetweg. ,,Want wij hadden geen bootjes.”

Koelkast en muziek

De laatste jaren was het eilandje de plek waar de leden van de Bende van Ellende samenkwam. Dat is de naam die een groep van zo’n veertig jongere inwoners zichzelf gaf. Deze jongeren van 13 tot en met 24 jaar zorgden ervaar dat er vanaf het vaste land illegaal stroom werd afgetapt zodat ze op het eiland een koelkast en een muziekinstallatie konden laten draaien.

Maar de laatste maanden zorgden ze ook voor veel overlast. Vooral omdat ze regelmatig tot diep in de nacht de muziek keihard lieten klinken en omdat er alcohol werd gedronken, ook door minderjarigen. De gemeente Middelburg probeerde in contact te komen met de ‘bende’ om een einde te maken aan de overlast en gedragsregels af te spreken. Eind december en begin januari lukte dat en zijn er ook afspraken gemaakt.

Verantwoordelijk

Een deel van de groep voerde de afgelopen tijd alle waardevolle spullen af, onder andere de geluidsinstallatie en de koelkast en vijftig lege bierkratten. Maar een ander deel, het meer radicale deel van de bende, vond het maar niets dat er zo naar de gemeente werd geluisterd, zeggen meerdere betrokkenen. Deze radicalen worden verantwoordelijk gehouden voor de beide branden. Of dat werkelijk zo is, is niet te achterhalen. Veel jongeren in Arnemuiden weigeren te praten over het eiland en al helemaal niet over een conflict binnen de Bende van Ellende.