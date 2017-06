Bloemenbuurt na nieuwjaarsrellen weer in de greep van hangjongeren

Een vrijwilliger van Stichting Soek vertelt dat de schade voor hen alsnog tot in de 12.000 euro is gelopen. De winkel heeft inmiddels weer schone gordijnen en nieuwe ruiten, maar de deur blijft voorlopig dicht. ,,We zijn binnen nog steeds bezig met opruimen. De moed zakt je hiervan toch een beetje in de schoenen. Zeker aangezien het niet de eerste keer is dat wij het doelwit waren. Een paar jaar geleden hebben ze ook al eens een verfbom aan onze voordeur gehangen", vertelt de vrijwilliger. ,,Het is een structureel probleem dat jongeren in deze buurt voor veel overlast zorgen. En als ik dan hoor dat er amper iemand is gestraft, kunnen we volgens mij wel stellen dat het probleem niet is opgelost."