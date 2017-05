Bijgevijld ontwerp voor Sloeweg is nu wel veilig

Onderzoek naar gif in de Prinsentuin in Vlissingen

11 mei VLISSINGEN - Voorlopig mag de sla en de kool die omwonenden telen in de Prinsentuin in Vlissingen niet gegeten worden. De gemeente Vlissingen laat bodemonderzoek doen in de tuin aan de Oranjestraat, achter de Willem III-kazerne, in Vlissingen. De grond blijkt ernstig verontreinigd. Vlissingen wil eerst advies van de GGD.