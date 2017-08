Belgisch motorbootje voor de tweede keer weggesleept door KNRM

Klaas Otto kreeg in Torentijd Middelburg mogelijk ook geheime gesprekken

24 augustus MIDDELBURG - De politie zoekt uit of tussen de vele tapgesprekken die Klaas Otto in de gevangenis heeft gekregen ook vertrouwelijke communicatie tussen advocaten en verdachten is terechtgekomen. Een woordvoerder heeft dat donderdag gezegd nadat ten minste een advocaat om opheldering heeft gevraagd bij de hoofdofficier van justitie in Breda.