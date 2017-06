Ballonvaart eindigt in woonwijk Vlissingen: 'Uiteindelijk een unieke belevenis'

,,De voorspelde westenwind veranderde tijdens het opstijgen plots in een zuidwestenwind'', vertelde Maldou aan HLN. ,,Ik probeerde nog hoger te gaan om in een andere luchtstroom te geraken, maar dat was nog erger. De enige optie was om op 300 meter hoogte koers te zetten richting Vlissingen. Onderweg hebben we van de nood een deugd gemaakt en genoten van het uitzicht."

De ballonvaarder zegt dat hij al na enkele minuten wist dat hij op koers zat richting Vlissingen. Toeschouwers op de grond hadden hulpdiensten gewaarschuwd, maar die zouden na een tijdje ook in de gaten hebben gekregen dat de ballon niet in gevaar was. ,,Uiteindelijk konden we om kwart na tien voet aan grond zetten. Die Nederlanders keken wel verbaasd op, ja. Zelfs de burgemeester kwam een kijkje nemen en was enorm verbaasd. Ach, uiteindelijk was dit voor iedereen een unieke belevenis. Ik ben de eerste piloot in België die zo diep in zee heeft gevaren."