Baldadige actie in Middelburg: acht fietsen aan een brug

Toekomst Grote Kerk Veere wacht op akkoord raad

23 mei VEERE - De culturele toekomst van de Grote Kerk mag de leefbaarheid in het stadje Veere niet aantasten. Een klankbordgroep die de gang van zaken rond de kerk volgt is dan ook noodzakelijk zo bleek dinsdagavond in de raadscommissie maatschappelijke ontwikkeling.