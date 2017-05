Attente burgers helpen verwarde man die op de snelweg bij Vlissingen fietst

Met de rolstoel in de strandrolstoel op het strand in Domburg

14:39 DOMBURG - Mensen in een rolstoel die het strand op willen, kunnen dit en volgend weekeinde in Domburg een nieuw type strandrolstoel huren. Het is een stoel op rupsbanden waar ze hun eigen rolstoel in kunnen zetten. Ze hoeven dus niet van stoel te wisselen.