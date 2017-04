Arnemuiden heeft zijn stadsrechten terug

videoARNEMUIDEN - Middelburg heeft ze nu 800 jaar, maar Arnemuiden had ze ook: stadsrechten. Gekregen van Willem van Oranje en sinds woensdag te zien in het voormalige Stadhuys van het vissersstadje.

Tegen vier uur in de woensdagmiddag stapt een heraut te paard, gevolgd voor een helper te voet, door Arnemuiden. Voor het bordes van het Stadhuys houdt zij halt en overhandigt een koker aan Leen Schouls, voorzitter van Museum Arnemuiden. De stadsrechten zijn terug waar ze horen.

Replica

Nou, om eerlijk te zijn: het is een replica. De echte liggen nog altijd diep in de krochten van het Zeeuws Archief. Ze zijn te bijzonder om weg te halen uit dat veilige depot, meters onder de grond en de zeespiegel, vertelde archivaris Peter Blom. Want van Arnemuiden bestaat het originele document nog; van Middelburg niet, daarvan zijn alleen nog verwijzingen bekend.

Dat Arnemuiden ze kreeg, was een forse klap voor Middelburg. Die stad had lange tijd het bestuurlijk gezag over Arnemuiden en legde het dorp allerlei beperkingen op. Het lag aan de rede van Walcheren, aan open water, en mocht vooral geen concurrent worden voor de stad, legde professor Peter Henderikx uit. ,,Dus geen handel, alleen visserij, zoutnering en een beetje scheepsbouw.''

Vrede

Het bestuurlijk gezag is terug in handen van Middelburg en wethouder Chris Simons was aanwezig om de terugkeer van de stadsrechten in Arnemuiden bij te wonen. De twee steden hebben al lang vrede gesloten - al zijn ze het in het vissersstadje niet altijd eens met de besluiten die in Middelburg worden genomen.