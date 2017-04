Arduin krabbelt weer op

Arduin zit middenin een reorganisatie die in 2015 is ingezet. Arduin 2.0 - zoals het plan heet - moet niet alleen de kwaliteit van de zorg verbeteren (onder meer door te clusteren), maar ook financieel de boel op orde brengen. Dat was hard nodig. Arduin draait al jaren verlies; in 2015 nog bijna vier ton. De zorginstelling bespaart geld door onder meer panden te verkopen, woningen te clusteren, slimmer in te kopen (bijvoorbeeld energie) en personeel efficiënter in te zetten. Een aantal tijdelijke contracten is niet verlengd. Negen mensen zijn boventallig verklaard, met name op kantoor. Zij worden naar een andere baan begeleid, binnen of buiten Arduin. In totaal werken er 1100 mensen bij de zorginstelling.

Werkdruk

Bij het personeel zijn er zorgen over de werkdruk, mede door onderbezetting en roosterproblemen. ,,Het piept en kraakt af en toe, een reorganisatie doet pijn’’, reageert Van Wijk. ,,We proberen de pijn waar dat kan te verzachten.’’

Een deel van de besparing haalt Arduin door (op termijn) huizen te verkopen. Niet alleen is een aantal te duur. Ook zijn nieuwe vormen van huisvesting belangrijk voor de ontwikkeling van cliënten. Een goed voorbeeld vindt Van Wijk de locatie aan de Herengracht in Middelburg. Die zal eind dit jaar of begin volgend jaar worden gesloten. Cliënten verhuizen dan naar het voormalige beddenhuis van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen. ,,We kijken in samenwerking met ADRZ en Zeelandcare of we daar woningen kunnen maken voor oudere cliënten die extra hulp nodig hebben. Arts en fysio zitten in de buurt.’’

Clusteren

Als dat lukt, zegt Van Wijk, verruilt Arduin een verlieslatende en qua zorg onhandige locatie voor één waar betere zorg kan worden verleend en die geen verlies draait. Zo heeft Arduin een reeks vastgoedplannen. Die moeten op termijn voor vergelijkbare resultaten zorgen.

Door zorg te clusteren kan personeel slimmer worden ingezet. ,,Verzorgers in de ene woning kunnen ook een oogje in het zeil houden in het nabijgelegen huis. Dat afstemmen was nooit goed bekeken. Let wel: in sommige huizen zitten cliënten die veel aandacht nodig hebben en daar stoppen we meer uren zorg in.’’

Complexe zorg