Als je sponsor bent, mag je met kleurpoeder gooien

Het antwoord op die veelgestelde vraag is: 16.30 uur, op het Bellamypark in Vlissingen. Maar liefst 7000 mensen staan dan klaar om het vijf kilometer lange traject te lopen. Om de kilometer is er een 'kleurpunt', waar vrijwilligers en sponsoren met kleurpoeder gooien. Onder meer medewerkers van de Rabobank staan langs de zijlijn met rood, groen, blauw/geel, roze/paars en oranje maismeelpoeder (dat er gegarandeerd met één wasbeurt weer uit is, bezweert organisator Anthony van den Berg). Nou ja, soms ook niet. ,,Ik heb wel eens brieven gehad van vrouwen met geblondeerd haar, dat het er pas na drie wasbeurten uit was."