Alle jongens uit de klas op dezelfde dag jarig

Meester Paul pakt z'n gitaar en de hele klas zingt 'Happy birthday to you'. Niet voor één jarige Job, ook niet voor twee, maar voor drie tegelijk. De enige jongens in groep acht van de Westkapelse basisschool de Lichtstraal; Milan Feleus, Giel Verhulst en Levien Minderhoud verjaren op dezelfde dag. Twaalf wordt het trio. En de drie zijn van jongs af aan ook echte vrienden. Samen buitenspelen, bij elkaar logeren en voetballen, heel veel voetballen.

De drie voetbalden jarenlang samen in een team bij de Noormannen. Giel (middenvelder) en Levien (keeper). Rechtsback Milan is daar inmiddels weg, hij zit bij Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JOVZ). Maar de drie hebben onlangs nog wel even de Walcherse schoolvoetbalprijs bij elkaar gespeeld. Samen met voetballers van de andere Westkapelse school de Lichtboei. Want ja. Met z'n drieën vorm je natuurlijk nooit een volwaardig elftal. Meester Paul trots: ,,Ze gaan nu door voor het Zeeuws kampioenschap.''

De jongens zijn gezworen kameraden. Levien: ,,We hebben hebben eigenlijk nooit ruzie''. Milan grijzend: ,,nee, maar we discussiëren wel.'' 'De andere twee grinniken. ,,Milan is het ondeugendst, maar ook het meest volwassen. Hij gebruikt het woord disussiëren toch?'' geint Levien. ,,De oudste, maar wel de kleinste'' grapt Giel over zijn 'volwassen'vriend die een paar uur eerder dan hij werd geboren.

De drie beseffen dat dit het laatste jaar is dat ze samen in de klas zitten. Milan gaat naar de scholengemeenschap Scheldemond in Vlissingen, omdat JVOZ daar mee samenwerkt. De andere twee gaan naar de Middelburgse scholengemeenschap CSW. Giel: ,We gaan nu allemaal naar een andere klas. Best wel spannend. Maar we blijven elkaar natuurlijk, wel zien hier.''