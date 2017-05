Album AAN is staalkaart van 25 jaar Bløf

VLISSINGEN Het pas vorige week ingelaste concert dat Bløf zaterdagavond gaf in het Vlissingse Arsenaaltheater was meer een gelegenheid om het 25-jarig bestaan op eigen Zeeuwse bodem te vieren dan een generale repetitie voor de albumpresentatie van komende week in Utrecht.

Vrijwel alle concerten van de clubtournee waaraan Bløf sinds februari bezig is zijn stijf uitverkocht. De podia zijn vrijwel allemaal een stuk groter dan er in Zeeland bestaan, wat de conclusie rechtvaardigt dat de popgroep te groot is voor haar eigen thuisprovincie. Om te voorkomen dat Zeeuwse fans alleen op Concert at Sea zijn aangewezen als ze hun helden in de buurt willen zien spelen, wordt soms plotseling een thuiswedstrijd ingepland. Het concert dat zaterdagavond plaatsvond in het Arsenaaltheater in Vlissingen was op een laat moment aangekondigd en daardoor - gek genoeg - net niet stampvol.

Volledig scherm © Oreel Ruben

Komende week verschijnt AAN, het twaalfde studioalbum van Bløf. De drie concerten komende week in het Utrechtse Tivoli worden gezien als de officiële albumpresentatie. Zo bekeken zou het Arsenaalconcert als een noodzakelijk geachte generale repetitie kunnen worden beschouwd. Maar hoewel inderdaad acht nieuwe liedjes werden gespeeld, waren die zo ingebed in een setlijst met greatest hits, dat het concert toch vooral een feestje bleek om te vieren dat de band dit jaar een kwart eeuw bestaat. Zoiets doe je in de bakermat. Het Arsenaaltheater is het podium waar de eerste albums werden gepresenteerd.

AAN is een album dat goed bij dat jubileum past. Het is een staalkaart van wat Bløf kan. De uit duizenden herkenbare stem van Paskal Jakobsen en het kenmerkende idioom van tekstschrijver Peter Slager voelen meteen vertrouwd. De afwisseling is groot, van Coldplay-achtige rock tot meezingballades, de melodieën zijn meeslepend als altijd, de liedjes verraden vijfentwintig jaar vakmanschap. Slechte platen maakt de groep niet, maar ook geen revolutionaire. Het onderscheid met eerdere albums zit vooral in de productie. Die is ruimtelijk. Achter en om de vertrouwde stem van Jakobsen gebeurt veel - experimentele geluiden, beats, spannende gitaarloopjes, een elektrisch orgeltje, blazers, strijkers, de stem van Anneke van Giersbergen - zonder dat het overvol klinkt.

Acht van de veertien liedjes van het album zijn inmiddels al op Spotify verschenen, komende week verschijnt de complete plaat. Met nog enkele indrukwekkende verrassingen, zoals de zaterdag gloedvol gespeelde liedjes 'Hierheen' - Jakobsens lievelingsliedje, zo zei hij - en 'Dertien - waarin de Bløfzanger eventjes een hilarische imitatie van zanger Huub van der Lubbe van De Dijk liet zien - en het helaas niet gespeelde 'Bewaar me', een ballad die herinneringen oproept aan de jazzy jarenzeventigrock van Steely Dan en het meeslepende 'Porselein', een duet van Jakobsen en Van Giersbergen, dat van intiem naar groots gaat, vintage Bløf.

De op Spotify verschenen liedjes 'Wereld van verschil', 'Als je weggaat' (voor The Lau), 'Over de dam' (over Concert at Sea) en 'Zoutelande' (een hertaling van het Duitse liedje 'Frankfurt Oder' van Bosse) klonken veel fans zaterdag al bekend in de oren, zij het dat ze nog niet zo hard werden meegeschald als pakweg 'Dansen aan zee', 'Alles is liefde', 'Mannenharten', 'Aan de kust' en 'Wat zou je doen'. Dat laatste liedje was lang taboe op de setlijst, maar de laatste jaren niet meer, wat Jakobsen nog eens benadrukte met de zinsnede 'ik heb van al die tijd nog echt geen spijt'.

En waarom zou hij? Bløf bewees zich zaterdag als een band die nog steeds pareltjes weet toe te voegen aan een enorm lange reeks aan hits. Dat de virtuositeit van de muzikanten met de jaren groter en groter is geworden werd onderstreept in de laatste toegift. Het gedreven gespeelde 'Iedereen is van de wereld' van inspirator Thé Lau veranderde halverwege in de spetterend gespeelde soulklassieker 'Papa was a rolling stone'.